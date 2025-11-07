Agenda Albiceleste del Club San Martín:
Actividad para el fin de semana.
Básquet Primera División: Cuartos de Final 2 Partido.
SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÓMEZ vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Viernes 07 de Noviembre.
Cancha de Sport de Cañada de Gómez.
Hora: 21:30 horas.
Serie: 1 a 0 San Martín.
Básquet Formativas:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. CARCARAÑA
Sábado 08 de Noviembre.
Estadio: Leonardo Gutiérrez.
13:00 horas U 13.
14:30 horas U 21.
Patín: Festival de Patín.
Sábado 08 de Noviembre Fasta A partir de las 20:30 horas.
Domingo 09 de Noviembre Prado Español A partir de las 19:30 horas
Tenis:
Master Final Circuito Zonal de Menores
Sábado 08 de Noviembre Club Central Club Los Cuervos
Desde las 09:00 horas.
Fútbol Infantil: Fecha 12.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
Sábado 08 de Noviembre.
Cancha: Complejo Rodolfo Depetris.
A partir de las 11:00 horas.
Básquet Femenino:
TENIS CLUB CORREA vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Sábado 08 de Noviembre.
Cancha de Tenis.
16 horas U 15.
Básquet: Formativo
Copa Santa Fe U 17:
Cuadrangular Final.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ, C. A. TOSTADO, GIMNASIA Y ESGRIMA DE SANTA FE y ATENAS DE VENADO TUERTO.
Sábado 08 y Domingo 09 de Noviembre.
Cancha: GImnasia de Santa Fe.
Jornada 1: 20:00 horas GIMNASIA Y ESGRIMA DE SANTA FE vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Jornada 2 y 3: Horarios según las clasificaciones.
Bochas:
Certamen Liberado Tercetos 5 Puntos Interasociativo e Interderativo + de · 3.000.000 en Premios.
Domingo 09 de Noviembre desde las 08:30 horas.
Club San Martín, Marcos Juárez.
Inscripción: $ 150000 por Equipo.
Hasta el 07 de Noviembre.
Consultas e Inscripciones.
3472 588051 CARLOS
3472 467247 ANGEL
3472 584770 MAXI
Premios Principales:
Premio 1.500.000
Premio: 900.000
Premio: 600.000
+ Premios adicionales.
Gran Jornada Escuela, Familia y Comunidad.
Celebramos nuestras raíces.
Domingo 09 de Noviembre.
15:00 horas.
Solar, Henry B. Dellarossa.
Fútbol: Liga Bellvillense:
Cuartos de FInal Partidos de Vuelta.
Cuarta División:
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Domingo 09 de Noviembre
Cancha: Unión de Morrison.
Hora: 14:30.
Primera División: Liga Bellvillense.
Cuartos de Final de Vuelta.
UNIÓN DE MORISSON vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Domingo 09 de Noviembre.
Cancha: Unión.
Hora: 16:30.
Vóley:
Torneo Mixto.
Categorías Sub 12 y Sub 14.
Domingo 09 de Noviembre.
Club Leones.
A partir de las 10:00 horas.
Básquet:
Primera División Cuartos de Final 3 Partido Asociación Cañadense
En caso de ser necesario.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÓMEZ
Estadio: Leonardo Gutiérrez.
Domingo 09 de Noviembre.
Hora: 19:30.