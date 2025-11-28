Agenda Albiceleste del Club San Martín:
Actividad para el fin de semana.
Fútbol Infantil:
Categoría 2013:
Cuartos de Final Copa Estímulo.
SARMIENTO DE LEONES vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Viernes 28 de Noviembre. Cancha de Leones. 18:00 horas.
Fútbol Infantil:
Categoría 2011:
Cuartos de Final Copa Estímulo.
ARGENTINO DE BELL VILLE vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Viernes 28 de Noviembre. Cancha de Leones. 19:00 horas.
¡ Festival de Patín:
Viernes 28 de Noviembre.
Club Leones.
Mundialito de Vóley:
Sub 18 Femenino, Sub 18 Masculino y Sub 16 Femenino.
Viernes 28 de Noviembre.
Sábado 29 de Noviembre.
Domingo 30 de Noviembre.
Lugar: Córdoba.
Básquet Formativas U 21 Final.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ, CLUB SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO, CAMPAÑA DE CARCARAÑA y DEPORTIVO NORTE DE ARMSTRONG.
Sábado 29 de Noviembre.
Estadio: Leonardo Gutiérrez.
09:00 horas SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO
11:00 horas CAMPAÑA DE CARCARAÑA vs. DEPORTIVO NORTE DE ARMSTRONG
20:30 horas Final.
Formativas U 15. Semifinales.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ, ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ, ALMAFUERTE DE LAS ROSAS y SAN GENARO.
Sábado 29 de Noviembre.
Estadio: Leonardo Gutiérrez.
13:00 horas SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. SAN GENARO
15:00 horas ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ vs. ALMAFUERTE DE LAS ROSAS
18:30 horas Final.
Formativas U 17 Final
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ, ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ, SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÓMEZ y CARCARAÑA
Domingo 30 de Noviembre.
Estadio: Leonardo Gutiérrez.
10:00 horas SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÓMEZ
12:00 horas CARCARAÑA vs. ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ
18:30 Final.
Básquet Primera:
2 Partido Final.
DEPORTIVO NORTE DE ARMSTRONG vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Martes 02 de Diciembre.
Hora: 21 y 30.
Estadio: Jorge Ferrero de Armstrong.