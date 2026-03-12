Agenda Albiceleste del Club San Martín:
Actividad para el fin de semana.
Básquet:
Liga Federal.
NÁUTICO SPORTIVO AVELLANEDA DE ROSARIO vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Jueves 12 de Marzo.
21:00 horas.
Cancha Náutico de Rosario.
Lugar: Rosario.
Fútbol Femenino: Fecha Uno. Liga Bellvillense.
CENTRO DEPORTIVO ROCA vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Viernes 13 de Marzo.
Cancha de Centro Deportivo Roca.
Hora: 20:00.
Fútbol Seniors: Fecha Uno. Liga Bellvillense.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. PROGRESO DE NOETINGER
Viernes 13 de Marzo.
Cancha de Villa Argentina de Marcos Juárez.
Hora: 22:45.
Fútbol Infantil: Fecha Uno. Liga Bellvillense.
TALLERES DE BELL VILLE vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Sábado 14 de Marzo.
Cancha de Talleres de Bell Ville.
A partir de las 12:00 horas.
Básquet Formativas: Asociación Cañadense.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. CLUB ALMAFUERTE DE LAS ROSAS
Sábado 14 de Marzo.
Estadio: Leonardo Gutiérrez.
Desde las 11:00 horas.
Natación: Torneo Córdoba Veloz.
Nivel Promocionales y Federados Nacionales.
Sábado 14 de Marzo.
Estadio Kempes de Córdoba.
Hora: 09:00.
Fútbol Mayor: Fecha Tres. Liga Bellvillense.
Libre: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ.
Básquet: Asociación Cañadense. Primera División.
ALMAFUERTE DE LAS ROSAS vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Domingo 15 de Marzo.
Cancha de Almafuerte de Las Rosas.
Hora: 20:00.