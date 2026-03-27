Agenda Albiceleste del Club San Martín:
Actividad para el fin de semana.
Fútbol Senior: Fecha 3 de la Liga Bellvillense.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
Viernes 27 de Marzo.
Lugar: Complejo Rodolfo Depetris.
Hora: 20:00.
Básquet: Cañadense: Primera División. Fecha 4.
TENIS CLUB DE CORREA vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Viernes 27 de Marzo.
Lugar: Cancha de Tenis de Correa.
Hora: 21:30.
Fútbol Femenino:
Fecha 3. Libre.
Fútbol Infantil:
Sábado 28 de Marzo.
Lugar: Complejo Rodolfo Depetris.
A partir de las 11:00 horas.
Básquet Formativas:
UNIÓN FÚTBOL CLUB DE TOTORAS vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Sábado 28 de Marzo.
Cancha de Totoras Juniors.
Desde las 11:00 horas.
Tiro con Arco: Torneo Social.
Domingo 29 de Marzo.
Lugar: Tiro Federal Rosario.
Patín: Clínica de Perfeccionamiento
Domingo 29 de Marzo.
Lugar: Club River de Bell Ville.
Fútbol Mayor: Fecha 5.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. CENTRO DEPORTIVO ROCA
Domingo 29 de Marzo.
Lugar: Complejo Rodolfo Depetris.
Horarios: 14:00 Cuarta División.
16:00 Primera División.
Básquet Femenino:
ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Domingo 29 de Marzo.
Lugar: Cancha de Adeo de Cañada de Gómez.
Desde las 11:00 horas.
Básquet Mayor Cañadense: Fecha 5.
1 de Abril.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
Estadio: Leonardo Gutiérrez.
Hora: 21:30.