Hockey del Club Atlètico Municipal:
Agenda del Fin de Semana:
Se viene una nueva jornada de Hockey.
Línea C Fecha 3 Locales.
Cronograma de Partidos:
10:30 horas Sub 14.
12;00 horas Sub 16.
13:30 horas Sub 19.
15:00 horas Reserva.
16:30 horas Primera.
Hockey Recreativo: Visitante.
Domingo 12:00 horas.
vs. Almafuerte de Inriville en Ballesteros.
Por la segunda Fecha de la Asociación de Hockey del Litoral Línea C el CAM jugó en Rosario ante Provincial B.
En Primera: 1 a 1.
En Reserva: derrota 2 a 1.
En Sub 19: derrota 5 a 0.
En Sub 16 derrota 5 a 1.
En Sub 14 derrota 5 a 0.