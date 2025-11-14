Agenda Roja del Club Argentino:
Viernes 14 de Noviembre:
Fútbol Femenino: Semifinal Copa de Bronce vs. Huracán de Morrison, en cancha de Defensores de la Juventud de Justiniano Posse Liga Bellvillense
Sábado 15 de Noviembre:
Fútbol Infantil: Visitantes vs. San Carlos de Noetinger
Liga Bellvillense.
Básquet Formativo: Visitantes vs. Sportivo Las Parejas Asociación Cañadense
Tenis Adultos: Torneo de Dobles Mixtos Cat B, C, D y Seniors.
Vóley Formativo: Abierto Copa Monte Buey Sub 12, Sub 14 y Sub 16.
Domingo 16 de Noviembre:
Gimnasia Artística: Gala 2025.
Fútbol Mayor: Visitantes vs. Sarmiento de Pueblo Italiano Torneo Regional Federal Amateur. 5 Fecha.
Hora: 18:00.
Fútbol Infantil: Encuentro FICA 2025.
Vóley Formativo: Abierto Copa Monte Buey Sub 12, Sub 14 y Sub 18.