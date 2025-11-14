Agenda Roja del Club Argentino:

Viernes 14 de Noviembre:

Fútbol Femenino: Semifinal Copa de Bronce vs. Huracán de Morrison, en cancha de Defensores de la Juventud de Justiniano Posse Liga Bellvillense

Sábado 15 de Noviembre:

Fútbol Infantil: Visitantes vs. San Carlos de Noetinger

Liga Bellvillense.

Básquet Formativo: Visitantes vs. Sportivo Las Parejas Asociación Cañadense

Tenis Adultos: Torneo de Dobles Mixtos Cat B, C, D y Seniors.

Vóley Formativo: Abierto Copa Monte Buey Sub 12, Sub 14 y Sub 16.

Domingo 16 de Noviembre:

Gimnasia Artística: Gala 2025.

Fútbol Mayor: Visitantes vs. Sarmiento de Pueblo Italiano Torneo Regional Federal Amateur. 5 Fecha.

Hora: 18:00.

Fútbol Infantil: Encuentro FICA 2025.

Vóley Formativo: Abierto Copa Monte Buey Sub 12, Sub 14 y Sub 18.