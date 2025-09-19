Agenda Roja del Club Argentino:
Actividad para el fin de semana.
Viernes 19 de Septiembre:
Fútbol Femenino: Locales vs. San Martín Liga Bellvillense. Fecha 4.
Hora: 20:00.
Viernes 19 de Septiembre.
Fútbol Senior: Visitantes vs. Centro Deportivo Roca en Cancha de Leones Liga Bellvillense.
Hora: 21:30.
Sábado 20 de Septiembre:
Fútbol Infantil: Visitantes vs. Luro y 30 de Junio de Cintra. Liga Bellvillense.
Domingo 21 de Septiembre:
Fútbol Mayor: Visitantes vs. Luro y 30 de Junio de Cintra. Liga Bellvillense. Fecha 7 del Clausura.
Cuarta División: 14:30 horas.
Primera División: 16:30 horas.
Domingo 21 de Septiembre.
Maxivóley: Encuentro en Progreso de Noetinger.