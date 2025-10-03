Agenda Roja del Club Argentino:
Actividad para el fin de semana.
Viernes 03 de Octubre:
Básquet Mayor: Visitantes vs. Tenis Club Correa. Asociación Cañadense.
Fútbol Senior: Visitantes vs. Villa Argentina en cancha de Centro Deportivo Roca. Liga Bellvillense.
Fútbol Femenino:
6 Fecha. Locales vs. Progreso de Noetinger Liga Bellvillense.
Patín Competencia:
Nacional Copa Roberto Rodríguez San Luis.
Sábado 04 de Octubre.
Básquet Formativo.
Final Four Copa Santa Fe U 15 en Regatas Santa Fe.
Locales vs. Sport Club Cañadense de Cañada de Gómez Asociación Cañadense.
Fútbol Infantil:
Locales vs. San Martín de Monte Buey Fecha reprogramada Liga Bellvillense.
Patín Competencia:
Nacional Copa Roberto Rodríguez en San Luis.
Domingo 05 de Octubre.
Básquet: Locales vs. Sportivo Rivadavia de San Genaro Asociación Cañadense.
Básquet Formativo:
Final Four Copa Santa Fe U 15 en Regatas Santa Fe.
Mini-Vóley:
Encuentro en Complejo Deportivo de Justiniano Posse.
Maxi Vóley:
Gran Prix General en Monte Buey Liga AVSEC.
Fútbol Mayor: Liga Bellvillense 9 Fecha. Torneo Clausura.
Visitantes vs. Progreso de Noetinger.
Cuarta: 14:30 horas.
Primera: 16:30 horas.