Agenda Roja del Club Argentino:

Actividad para el fin de semana.

Viernes 03 de Octubre:

Básquet Mayor: Visitantes vs. Tenis Club Correa. Asociación Cañadense.

Fútbol Senior: Visitantes vs. Villa Argentina en cancha de Centro Deportivo Roca. Liga Bellvillense.

Fútbol Femenino:

6 Fecha. Locales vs. Progreso de Noetinger Liga Bellvillense.

Patín Competencia:

Nacional Copa Roberto Rodríguez San Luis.

Sábado 04 de Octubre.

Básquet Formativo.

Final Four Copa Santa Fe U 15 en Regatas Santa Fe.

Locales vs. Sport Club Cañadense de Cañada de Gómez Asociación Cañadense.

Fútbol Infantil:

Locales vs. San Martín de Monte Buey Fecha reprogramada Liga Bellvillense.

Patín Competencia:

Nacional Copa Roberto Rodríguez en San Luis.

Domingo 05 de Octubre.

Básquet: Locales vs. Sportivo Rivadavia de San Genaro Asociación Cañadense.

Básquet Formativo:

Final Four Copa Santa Fe U 15 en Regatas Santa Fe.

Mini-Vóley:

Encuentro en Complejo Deportivo de Justiniano Posse.

Maxi Vóley:

Gran Prix General en Monte Buey Liga AVSEC.

Fútbol Mayor: Liga Bellvillense 9 Fecha. Torneo Clausura.

Visitantes vs. Progreso de Noetinger.

Cuarta: 14:30 horas.

Primera: 16:30 horas.