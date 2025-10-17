Agenda Roja del Club Argentino:
Actividad para el fin de semana.
Viernes 17 de Octubre:
Fútbol Senior: Locales vs. Leones Liga Bellvillense
Fútbol Femenino: Visitantes vs. San Martín de Marcos Juárez Liga Bellvillense
Básquet Mayor: Locales vs. Sport de Cañada de Gömez Asociación Cañadense Hora: 21 y 30.
Sábado 18 de Octubre:
Vóley Formativo: Encuentro no Federado en nuestras instalaciones.
Vóley Formativo: Gran Prix General Sub 12 y Sub 16 en Villa María Liga AVSEC.
Natación: Torneo Leones al Agua en Club Leones Categorías Escuela, G 1, G 2 y Federados Promocionales. Federación Cordobesa de Natación.
Fútbol Infantil: Locales vs. Argentino de Bell Ville Liga Bellvillense.
Básquet Formativo: Visitantes vs. Sportivo Las Parejas Asociación Cañadense.
Domingo 19 de Octubre:
Fútbol Mayor: Visitantes vs. Huracán de Laboulaye Torneo Regional Federal Amateur. Hora: 18:00.