Agenda Roja del Club Argentino:

Actividad para el fin de semana.

Viernes 24 de Octubre:

Básquet Mayor:

Reclasificación Locales vs. Sarmiento de Cañada de Gómez Asociación Cañadense 21:30 horas. Juego Uno.

Fútbol Mayor: 2 Fecha Locales vs. Sarmiento de Pueblo Italiano Torneo Regional Federal Amateur.

Hora: 21:00.

Sábado 25 de Octubre:

Básquet Formativo: Locales vs. San Martín de Marcos Juárez Asociación Cañadense.

Fútbol Infantil: Visitantes vs. Unión de Morrison Liga Bellvillense.

Vóley Formativo: Gran Prix Sub 13 y Sub 18 en Corral de Bustos Liga AVSEC.

Golf: Copa Vespasiani: Modalidad Medal Play.

Domingo 26 de Octubre:

Básquet Day 20:30 horas.