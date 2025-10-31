Agenda Roja del Club Argentino:
Actividad para el fin de semana.
Viernes 31 de Octubre:
Básquet Mayor: 3 er Partido del Play In, Locales vs. Sarmiento de Cañada de Gómez Asociación Cañadense.
Serie 1 a 1.
Hora: 21:30.
Estadio: Aroón Gerchunoff.
Fútbol Femenino: Visitantes vs. Centro Deportivo Roca Liga Bellvillense.
Lugar: General Roca.
Patín Competencia: Provincial en Río Segundo.
Sábado 01 de Noviembre:
Vóley Formativo Torneo Abierto Femenino Sub 12, Sub 13 y Sub 16 en nuestras instalaciones.
Fútbol Infantil: Locales vs. Centro Deportivo Roca Liga Bellvillense.
Básquet Formativo: Visitantes vs. A. Carcaraña Asociación Cañadense.
Patín Competencia: Provincial en Río Segundo.
Domingo 02 de Noviembre:
Fútbol Mayor: 3 Fecha Visitantes vs. Sarmiento de Etruria Torneo Regional Federal Amateur.
Hora: 18:00.
Patín Competencia: Provincial en Río Segundo.