Agenda Roja:
Actividad para el fin de semana.
Viernes 07 de Noviembre:
Básquet Mayor: 2 Partido de Cuartos de Final.
Locales vs. Sportivo Rivadavia de San Genaro
Asociación Cañadense
Hora: 21:30
Serie: 1 a 0 Argentino.
Sábado 08 de Noviembre:
Fútbol Senior: Liga Bellvillense. Torneo Clausura.
Visitantes vs. San Martín de Monte Buey en cancha de Matienzo.
Fútbol Infantil:: Liga Bellvillense Torneo Clausura
Visitantes vs. San Martín de Marcos Juárez
Básquet Formativo:
Locales vs. Adeo de Cañada de Gómez Asociación Cañadense.
Vóley Formativo: Finales Sub 14 en Villa María Liga AVSEC.
Domingo 09 de Noviembre:
Mini Vóley: 7 Encuentro en Sporting Club de Corral de Bustos.
Vóley Masculino: Gran Prix en Las Rosas.
Maxi Vóley Finales en San Martín de Monte Buey
Fútbol Mayor: Locales vs. Huracán de Laboulaye
Torneo Regional Federal Amateur
Hora: 20:00.
Mini Básquet: Encuentro de Mosquitos en nuestras instalaciones.
Judo: Copa Tiro Suizo en Rosario.
Patín: Gala de exhibición en nuestras instalaciones.