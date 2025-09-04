En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el comisario Luciano Vélez, nos informó sobre lo ocurrido el fin de semana en un sector de Marcos Juárez.

Durante la madrugada del sábado, personal policial fue avisado de una violenta riña que estaba ocurriendo entre varias personas en un sector del barrio Villa Argentina. Al llegar al lugar los involucrados ya no se encontraban allí.

El hecho derivó en actuaciones sumariales y, días después, en allanamientos de distintos domicilios de la ciudad. A su vez, varios vídeos sobre la batalla campal se viralizaron en redes sociales, los cuales fueron grabados por vecinos y testigos de la situación.

Como resultado, se produjeron varias detenciones de los involucrados, aproximadamente de 3. Las denuncias incluyen amenazas y lesiones contra algunos de los participantes.

Vélez, además, precisó que todos los detenidos son mayores de edad, excepto un menor que resultó imputado durante los procedimientos, en los que además se secuestraron sustancias ilegales.

Según el comisario, el enfrentamiento se dio entre barras locales y ocurrió horas después de finalizado el baile en La Cantera, el cual se desarrolló con normalidad.

Actualmente los 3 detenidos fueron puestos en libertad, y aún están en la búsqueda de 2 involucrados más.