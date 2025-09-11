Durante los últimos días, y en relación al clima que se está dando durante esta semana, los Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez difundieron la información de que se encuentra activa el alerta por riesgos de incendio muy alto.

Los mismos piden a los ciudadanos extremar las medidas de cuidados, como no quemar basura, no arrojar colillas de cigarrillos mal apagadas, entre otros.

Estos recaudos vienen en relación a las alertas por vientos fuertes, sumado a los bajos porcentajes de humedad y clima seco que se dará durante esta semana y los próximos días.

Ante la presencia de un incendio se pueden comunicar con los bomberos al 100 o al 425333.