El dìa 08 de Agosto del 2026 Salida de Alarma General de Bomberos Voluntarios de Marcos Juàrez por accidente vehicular.

A las 22:00 horas nos convocan a Intendente Loinas al 1700 a raìz de que un auto cae a la cuneta, quedando su ùnico ocupante en el interior del habitàculo.

Se realizan las primeras atenciones y maniobras de rescate para luego ser traslado al Hospital Local.

Trabajamos con 4 Unidades y 20 Bomberos durante una hora aproximadamente.

Fuente: Asociaciòn de Bomberos Voluntarios de Marcos Juàrez.