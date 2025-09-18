Este fin de semana las Categorías del Sur llegan al Autódromo Juan Oria de Marcos Juárez.

Participan TC 2000 S. F., TG2, TURISMO FIAT STD y TURISMO FIAT 128.

Entrada General Solidaria.

Fecha Doble.

20 y 21 de Septiembre.

Entrada General Solidaria.

Un alimento no perecedero por persona.

Para ayudar a Conta Conmigo.

No incluye estacionamiento.

Con qué puedo ayudar.

Alimentos no Perecederos.

Artículos de limpieza.

Galletitas, Leche en Polvo, Detergente.

Vení a disfrutar de un fin de semana a puro automovilismo y ayudamos a las Personas de Marcos Juárez.

Entrada a Boxes: $ 15000.