Básquet: Clásico.
Las Formativas jugaron el Clásico por la Asociación Cañadense, donde Argentino enfrentó a San Martín. obteniendo los siguientes resultados:
U 13: ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 61 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 54
U 15: ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 63 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 52
U 17: ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 33 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 79
U 21: ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 59 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 68
Durante la mañana también jugaron las categorías mosquitos, Premini y Mini.