Básquet Clásico:

El Gaucho, y la sana costumbre de ganar el Clásico.

San Martín jugando un gran Partido venció a Argentino en el clásico de la ciudad por 78 a 62 en el Leonardo Gutiérrez por la Fecha 5 del Torneo Apertura.

El equipo de Pierdominici domino el juego en prácticamente todo el desarrollo, teniendo un segundo cuarto de alto nivel, que le permitió ir llevando el Partido a su favor, Luis Alderete fue el Goleador del Cele con 18 Puntos, acompañado por 16 de Eydallin y los 15 de Dassie, pero sin dudas la figura del clásico fue el equipo.

Por San Martín de Marcos Juárez: Franco Gutiérrez -, Leandro Graef 6, Mateo Grosso -, Francisco Secco 7, Marco Espíndola 8, Luis Alderete 18, Matías Bonavia 5, Nicolás Eydallin 16, Valentino Carmona -, Juan I. Dassie 15, Agustín Barros 1 y Germán Molina 2.

D. T: Esteban Pierdominici. AT: Facundo Montechiari P. F: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.

Por Argentino de Marcos Juárez: Pedro Boccardo 3, Emiliano Carpinetti 6, Luca Feresin 2, Enzo Sarasola 8, Pablo A. Renzi 18, Agustín Avalos -, Tomás Ercoli 3, Dante Dal Dosso 6, Julián Marín 4, Ignacio Zaffetti 7, Maximiliano Dal Dosso 5 y Tadeo Verbauwede -,

D. T: Miguel Bustos.

1 Cuarto: 20-17 2 Cuarto: 46-29(26-12) 3 Cuarto: 68-39(22-10) y 4 Cuarto: 78-62(10-23).

Los jueces fueron: Pedro Vlllarreal y Hernán Pérez de Cañada de Gómez.

San Martín fue el dueño del clásico por novena vez consecutiva y de yapa continua invicto y puntero en la Cañadense, en la próxima fecha visita a Adeo de Cañada de Gómez, previamente el sábado a las 21:00 horas, recibe en el Leonardo Gutiérrez a Rosario Central por la Liga Federal.