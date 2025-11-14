Básquet:

¡ Y otra vez fue del Gaucho !.

En un Partido sin fisura durante todo su desarrollo, San Martín le gano de forma contundente a Argentino por 64 a 29, sin permitirle anotar en el último cuarto.

Con una tarea sobresaliente de Marco Espíndola con 20 Puntos y un exigente trabajo en defensa, muy bien acompañado por Facundo Llanos y Nacho Cuesta con 17 y 13 respectivamente, más el buen trabajo del resto del Plantel, permitieron que el equipo de Pierdominici pueda desarrollar todo su plan de juego.

San Martín de Marcos Juárez: Ignacio Bedino -, Facundo Llanos 17, Ignacio Cuesta 13, Marco Espíndola 20, Valentino Carmona -, Santino Rodríguez 7, Bautista Rodríguez -, Mateo Grosso 2, Bautista Rossetti -, Agustín Barros -, Franco Gutiérrez 2 y Germán Molina 3.

D. T: Esteban Pierdominici. A. T: Facundo Montechiari P. F: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.

Argentino de Marcos Juárez: Francisco Galván -, Emiliano Carpinetti 6, Joaquín Solsona 2, Santiago De María -, Enzo Sarasola 4, Nicolás Velázquez -, Luca Feresin -, Diego Mancinelli 5, José Corletta -, Agustín Santana -, Federico Rosso -, Ignacio Zaffetti 12.

D. T: Miguel Bustos.

Los jueces fueron: Osvaldo Bautista, Gerardo Capdevila y Hernán Peréz Comisionado Técnico: Héctor Romero.

Serie: 1 a 0 San Martín.

Estadio: Leonardo Gutiérrez.

1 Cuarto: 21-8 2 Cuarto: 36-21(15-13) 3 Cuarto: 47-29(11-8) y 4 Cuarto: 64-29(17-0).

El Gaucho va en busca de una nueva Final al Aaron Gerchunoff el próximo jueves a las 21:00 horas.