Básquet de Argentino:

Argentino a Semifinales El Rojo lo hizo otra vez.

Con la fe intacta y el aliento de nuestra gente, el Rojo volvió a hacer Historia en casa.

El viernes 07 de Noviembre, Argentino derrotó por segunda vez consecutiva a Sportivo Rivadavia de San Genaro, el hasta hace poco puntero e invicto de la Asociación Cañadense de Básquet.

Tras el triunfo 79 a 74 en el Primer Juego, Argentino volvió a imponerse 63 a 58, desatando la locura en el estadio y sellando así su pasaje a las semifinales del torneo.

El equipo dirigido por Miguel Bustos mostró carácter y temple en un partido parejo, que se definió en el último cuarto gracias al empuje colectivo y la solidez defensiva.

Parciales 14/16. 16/17, 16/14 y 17/11.

Por Argentino de Marcos Juárez: Francisco Galván -, Emiliano Carpinetti 12, Joaquín Solsona -, Santiago De María 2, Enzo Sarasola 5, Pablo Andrés Renzi 8, Luca Feresin -, Diego Mancinelli 10, Agustín Santana -, Federico Rosso 6, y Ignacio Zaffetti 20.

D. T: Miguel Bustos.

Por Sportivo Rivadavia de San Genaro: Baltazar Merlo -, Lautaro Paglietta 11, Valentín Orellano -, Joaquín Acosta -, Lucio Grimauldo 7, Emiliano Galtelli 5, Julián Mendia 10, Gabriel Sebastianelli -, Francisco Zuccali 13, Nicolás Calligaris 12, Vicente Dura – y Agustín Ledesma -.

D. T: Hernando Salles.

1 Cuarto: 14-16 2 Cuarto: 30-33 3 Cuarto: 46-47 y 4 Cuarto: 63-58.

Los jueces fueron: Pedro Villarreal-Héctor Romero.

Serie 2 a 0 para Argentino.

El Rojo sigue en carrera y va por más.

Con el corazón y la entrega de siempre, Argentino está entre los cuatro mejores de la Cañadense.