Básquet de Argentino:
Por la 8 Fecha del Torneo Clausura de la Asociación Cañadense de Básquet, en Primera División. en Cañada de Gómez Adeo de Cañada de Gómez venció 63 a 59 a Argentino de Marcos Juárez.
Por Adeo: Machado -, Juan Sosa 5, Joaquín Mainardi 16, Gasparri -, Fede Cupulutti 16, Leonardi 8, Pascualetto 7, Zuculini 9, y Bruno Soukani 2.
D. T: Daniel Monteresino.
Por Argentino de Marcos Juárez: Carpinetti -, Solsona 6, De María 2, Sarasola 16, Bainotti -, Feresin -, Mancinelli 6, Rosso 7 y Zaffetti 20.
D. T: Miguel Bustos.