Básquet de Argentino:

Anoche por la 4 Fecha de la Asociación Cañadense de Básquet, en Primera División, en el gimnasio Aroon Gerchunoff, Argentino de Marcos Juárez cayó derrotado por el Deportivo Norte de Armstrong por 52 a 84.

Los jueces fueron: Leonardo Contreras y Arístides Benedetti.

Por Argentino de Marcos Juárez: Pedro Boccardo 3, Enzo Sarasola 12, Maximiliano Dal Dosso 8, Luca Feresin 2, Pablo Andrés Renzi 9, Agustín Avalos 7, Tomás Ercoli 3, Dante Dal Dosso -, Julián Marín 8, Bautista Comba -, Tadeo Verbauwede -, y Juan Martín Cesanelli -.

D. T: Miguel Bustos.

Por Deportivo Norte de Armstrong: Francisco Rizotti 14, Francisco Rovatti 8, Julián Civriatti -, Juan Pablo Leiva 5, Augusto Rodríguez 10, Gianmarco Reale 7, Rafael Cucco -, Francisco Rosarolla 18, Gerónimo Civriatti -, Mateo Rojas 20, Federico Trillini 2 y Santiago Sclavi -.

D. T: Gino Mori.

1 Cuarto: 13-18 2 Cuarto: 29-32(16-14) 3 Cuarto: 43-62(14-30) y 4 Cuarto: 52-84(9-22).