Básquet de Argentino:
Anoche por la Asociación Cañadense de Básquet en Primera División, 2 Juego de Play Off de la Reclasificación, Sarmiento de Cañada de Gómez venció 85 a 79 a Argentino de Marcos Juárez.
La serie 1 a 1 y se define en Marcos Juárez el viernes.
El ganador de la serie jugará ante Sportivo Rivadavia de San Genaro.
Por Sarmiento de Cañada de Gómez: Fontao 5, De la Fuente -, Frontera -, Vesprini 13, Ceñera 11, Sola 13, Gerbaudo -, Beltramone 29, Carasso 4 y Alegro 10.
D. T: Scipioni A.
Por Argentino de Marcos Juárez: Galván -, Carpinetti 18, Solsona -, De María -, Sarasola 6, Renzi 22, Feresin 2, Mancinelli 11, Santana -, Rosso -, y Zaffetti 20.
D. T: Bustos M.