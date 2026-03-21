Básquet de Argentino:

Por la 3 Fecha de la Asociación Cañadense de Básquet en Primera División, Carcaraña recibió a Argentino de Marcos Juárez. Fue victoria del local por 85 a 59.

Por Carcaraña: Giachetti 4, Mauro Moralez 22, Capdevila , Gastón Turraca 23, Abad 2, Mielejzuck 9, Bahon 7, Hofer -, Guillen 5, Beccacece 2 y Hames 11.

D. T: Giulianelli F.

Por Argentino de Marcos Juárez: Boccardo 2, Carpinetti 5, Zaffetti 10, Sarasola 2, Renzi 7, Avalos -, Ercoli 2, Dal Dosso D. 7, Marín 7, Verbauwede 7, Feresin 3, y Dal Dosso M 7.

D. T: Miguel Bustos.

El próximo compromiso de Argentino será el domingo de Local ante Olimpia de Venado Tuerto a las 21:00 horas por el Torneo Federal.