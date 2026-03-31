Bàsquet de Argentino:

Anoche por la Liga Federal de Bàsquet, en el Gimnasio Aroòn Gerchunoff, Argentino de Marcos Juàrez cayò ante Gimnasia y Esgrima de Rosario.

Los jueces fueron: Leandro Mozzoni y Ulises Vadora de Cañada de Gòmez-Comisionado Tècnico: Hèctor Romero de Cañada de Gòmez.

Por Argentino de Marcos Juàrez: Pedro Boccardo 8, Benjamìn Delfederico -, Emiliano Carpinetti 12, Luca Feresin -, Enzo Sarasola 5, Pablo Andrès Renzi 7, Tomàs Ercoli -, Dante Dal Dosso 7, Juliàn Marìn 2, Juan M. Cesanelli -, Maximiliano Dal Dosso 11, y Tadeo Verbauwede 10.

D. T: Miguel Bustos.

Por Gimnasia y Esgrima de Rosario: Ciro Maknis -, Lautaro Suàrez 9, Valentìn Micheri 6, Federico Pèrez 13, Alejandro Ettorre 18, Marco Luchi 9, Marcos Boldt -, Santino Bellia -, Lucas Herrera 14, Santiago Bagni 2, Fabricio Altamirano -, y Ezequiel Romàn Bargot -.

D. T: Pablo Diez.

1 Cuarto: 12-23 2 Cuarto: 24-41(12-18) 3 Cuarto: 41-50(17-9) y 4 Cuarto: 62-71(21-21).

En el 3 x 3: Argentino de Marcos Juárez cayó 8 a 9 ante Gimnasia y Esgrima de Rosario.

El pròximo partido de Argentino en el Federal será el domingo en Rosario ante Náutico Sportivo Avellaneda.