Básquet de Argentino:

Por la 14 Fecha del Torneo Clausura de la Asociación Cañadense de Básquet en Primera División, Sportivo Las Parejas recibió a Argentino de Marcos Juárez.

Fue victoria del Local por 84 a 78.

Sportivo Las Parejas: Perez -, Bruscagin 5, Schuvarz 31, Pascual -, Trombettoni -, Paredes 16,Pizzonia 12, Sottini 2 y Davies 13.

D. T: Yema F.

Por Argentino de Marcos Juárez: Zaffetti 20, Carpinetti 16, Feresin -, Sarasola 11, Renzi 14, De María -, Rosso 4, Mancinelli 11, y Solsona 2.

D. T: Miguel Bustos.

En la próxima fecha Argentino de Marcos Juárez recibe a Sport Club Cañadense de Cañada de Gómez.