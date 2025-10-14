Básquet de Argentino:
Fin de semana con doble Fecha en la Asociación Cañadense de Básquetbol.
Durante el fin de semana, nuestras categorías formativas disputaron dos jornadas intensas correspondientes al calendario de la Asociación Cañadense de Básquetbol.
VIernes 10 de Octubre recibimos la visita de Sport Club de Cañada de Gómez
Resultados:
U 15: ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 63 SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÓMEZ 28
U 17: ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 35 SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÓMEZ 90
Sábado 11 de Octubre viajamos a la ciudad de Cañada de Gómez para enfrentar a Adeo, con una jornada cargada de partidos en todas las divisiones.
Resultados:
U 13: ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 63 ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ 69
U 15: ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 75 ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ 49
U 17: ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 46 ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ 73
U 21: ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 88 ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ 93