Básquet de Argentino:

Por la segunda Fecha del Torneo de la Asociación Cañadense, en el gimnasio Aroón Gerchunoff, Argentino de Marcos Juárez venció por 107 a 46 a Provincial de Salto Grande.

Los jueces fueron: Pablo Di Tomaso y Ulises Vadora.

Por Argentino de Marcos Juárez: Pedro Boccardo 16, Benjamín Delfederico 3, Emiliano Carpinetti 5, Luca Feresin 4, Enzo Sarasola 16, Pablo Andrés Renzi 10, Tomás Ercoli -, Dante Dal Dosso 6, Juliàn Marín 10, Lautaro Holtz 1, Ignacio Zaffetti 18, Maximiliano Dal Dosso 18.

D. T: Miguel Bustos.

Por Provincial de Salto Grande: Mateo Alfaro -, Matías Di Salvo -, Valentín Gutiérrez 2, Martín Capitani 3, Oscar Mendoza 6, Máximo Godoy 12, Elian Quiroga 2, Santiago Almada -, Julián Teyssandier 20, Joaquín González -, Bautista Alfaro -. y Mateo Gil 1.

D. T: Patricio Pizzonia.

1 Cuarto: 26-13 2 Cuarto: 54-23(28-10) 3 Cuarto: 88-33(34-10) y 4 Cuarto: 107-46(19-13).