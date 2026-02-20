Básquet de Argentino:
En la jornada del martes 17 de Febrero, en Oncativo jugaron el local Unión ante Argentino de Marcos Juárez.
Argentino venció 70 a 58 en un partido amistoso que sirve para el inicio de la Liga Federal y La Cañadense.
Básquet de Argentino:
En la jornada del martes 17 de Febrero, en Oncativo jugaron el local Unión ante Argentino de Marcos Juárez.
Argentino venció 70 a 58 en un partido amistoso que sirve para el inicio de la Liga Federal y La Cañadense.
© Red Panorama 2001-2023 - Desarrollo, hospedaje y streaming Desatec Web.
© Red Panorama 2001-2023 - Desarrollo, hospedaje y streaming Desatec Web.