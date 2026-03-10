Básquet de Argentino:

Liga Federal:

Argentino comenzó su participación en la Liga Federal de Básquet visitando a Temperley en Rosario, en el Primer Partido correspondiente a la Zona B de la Conferencia Litoral.

En un encuentro disputado, el triunfo quedó en manos del conjunto local, que se impuso por 74 a 65.

De esta manera, el equipo albirrojo inicio su camino en la competencia nacional, en una zona que promete ser muy exigente.

Temperley de Rosario: Martín Tessandori -, Augusto Capra 21, Lucas Filppelli -, Luca Amigo 2, Santiago Rodríguez -, Santiago García -, Franco Correa 8, Gregorio Traglia 15, Nicolás Boixader 18, Valentino Humphreys -, Bautista Ordoñez Ponce 7, y Mateo Teglia 3.

D. T: Mariano Andrés Junco.

Argentino de Marcos Juárez: Pedro Boccardo 7, Benjamín Delfederico -, Emiliano Carpinetti 12, Luca Feresin -, Pablo Andrés Renzi 11, Tomás Ercoli1, Dante Dal Dosso 9, Julián Marín 5, Bautista Comba -, Lautaro Holtz -, Ignacio Zaffetti 9, y Maximilano Dal Dosso 11.

D. T: Miguel Bustos.

1 Cuarto: 22-19 2 Cuarto 35-30(13-11) 3 Cuarto: 56-43(21-13) y 4 Cuarto: 74-65(18-22).