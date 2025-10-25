Básquet de Argentino:

Anoche por el 1 Juego de la Reclasificación de la Asociación Cañadense de Básquet Torneo Clausura en Primera División, en el gimnasio Aroon Gerchunoff, Argentino de Marcos Juárez venció a Sarmiento de Cañada de Gómez por 84 a 71.

Por Argentino: Carpinetti 11, Solsona 7, De María 2, Sarasola 12, Renzi 16, Feresin 8, Mancinelli 11, Santana 1, Rosso -, y Zaffetti 16.

D. T: Bustos M.

Por Sarmiento de Cañada de Gómez: Vesprini 18, De La Fuente -, Frontera -, Ceñera 11, Sola 20, Beltramone 5, Carasso 3 y Alegro 14.

D. T: Scipioni A.

El segundo juego se juega el martes en Cañada de Gómez(Se juega al mejor de 3 Partidos).