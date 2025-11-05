Básquet de Argentino:

Triunfazo Albirrojo en San Genaro.

El primer paso está dado. En el inicio de los Cuartos de Final del Torneo de la Asociación Cañadense de Básquet, Argentino consiguió una importante victoria como visitante ante el local Sportivo Rivadavia, imponiéndose 79 a 74 en un partido muy parejo y disputado hasta el Final.

Parciales: 20-22 19-16 14-15 y 21-26.

El equipo dirigido por Miguel Bustos mostró carácter, solidez y un gran trabajo colectivo, manteniendo la intensidad en los momentos decisivos para quedarse con un triunfo que ilusiona a toda la familia albirroja.

Sportivo Rivadavia de San Genaro: Merlo 2, Paglietta 15, Grimauldo 11, Galtelli 10, Mendia 23, Acosta -, Zuccali 9, Calligaris 4.

D. T: Salles H.

Argentino de Marcos Juárez: Galván -, Carpinetti 29, Solsona 2, De María -, Sarasola -, Renzi 5, Feresin 3, Mancinelli 15, Santana 3, Rosso 11, Zaffetti 11.

D. T: Miguel Bustos.

El albirrojo dio el primer golpe y buscará definir la serie en casa, con la misma entrega y espiritu de equipo que lo caracteriza.

Encuentro de Mosquitos Fin de Año:

09 de Noviembre.

10:00 incluye almuerzo, postre y medalla.

Cancha inflable de básquet

Sorteo / Regalos.

Inicio: 10:30 horas.

Finalización: 14:00 horas

Confirmar presencia preferentemente antes del jueves 06/11.

Formativas jugaron en Carcaraña.

El día sábado 01 de Noviembre, las categorías formativas del Club Argentino viajaron a la ciudad de Carcaraña para disputar una nueva Fecha del torneo organizado por la Asociación Cañadense de Básquetbol, enfrentando al local Cremería.

Los encuentros se desarrollaron con gran intensidad y dejaron los siguientes resultados:

U 13: ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 66 CREMERÍA DE CARCARAÑA 62

U 15: ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 55 CREMERÍA DE CARCARAÑA 45

U 17: ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 59 CREMERÍA DE CARCARAÑA 83

U 21: ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 67 CREMERÍA DE CARCARAÑA 79

Valoramos especialmente el apoyo de las familias que acompañaron a las Formativas durante el viaje y los partidos, fortaleciendo la identidad y el espiritu de equipo en todas las categorías.

Con esta jornada, nuestras formativas continúan su camino de desarrollo, aprendizaje y competencia dentro de la Asociación Cañadense de Básquetbol, consolidando la participación del Club en todas las divisiones del torneo.