Triunfo albirrojo en Maciel.

El Lunes 29 se disputó el partido adeudado de la 10 Fecha del Torneo de la Asociación Cañadense de Básquetbol, donde Argentino se impuso como visitante frente a Alba de Maciel por 78 a 71, logrando un triunfo fundamental fuera de casa.

Alba Argentina de Maciel: Ortis 23, Gallardo 12, Zelada M. -, Bianchi 10, Mendez 4, Villarreal -, Echaguibel -, López -,y Jimenez 22.

D. T: Gonzalez E.

Argentino de Marcos Juárez: Galván -, Carpinetti 2, Solsona 1, Velázquez -, Sarasola 9, Renzi 23, Feresin -, Mancinelli 10, Corletta -, Rosso 7, y Zaffetti 26.

D. T: Miguel Bustos.

Parciales: 1 Cuarto: 14-18 2 Cuarto: 10-18 3 Cuarto: 21-19 y 4 Cuarto 26-23.

Con un gran trabajo colectivo y actitud Argentino se trae de Maciel una victoria clave que suma en lo deportivo y en lo anímico de cara a lo que viene.