Por la 9 Fecha de la Asociación Cañadense de Básquet, en Primera División, en el Gimnasio Aroón Gerchunoff, Argentino de Marcos Juárez venció a Almafuerte de Las Rosas por 100 a 72.

Por Argentino de Marcos Juárez: Velázquez 5, Emiliano Carpinetti -, Joaquín Solsona 7, Santiago De María 2, Enzo Sarasola 19, Agustín Santana 2, Lautaro Holtz -, Luca Feresin 8, Diego Mancinelli 28, Noha Gómez Fernández Campón 2, Federico Rosso 2, y Ignacio Zaffetti 25.

D. T: Miguel Bustos.

Por Almafuerte de Las Rosas: Francisco Giovanelli 3, Juan Ignacio Pascual 8, Facundo Cornaglia 31, Agustín Iachini 2, Valentino Viotti 3, Rodrigo Capponi -, Nicolás Zabala -, Fabricio Bravo 18, Alan Bustos 2, Bautista Jerkovich 2, Lucas Pietrani – y Germán Dietta 3.

D. T: Roberto Viotti.

Los jueces fueron: Ariel Tosello-José María Moncada.

1 Cuarto: 35-19 2 Cuarto: 59-41(24-22) 3 Cuarto: 83-61(24-20) y 4 Cuarto: 100-72(17-11).

En la próxima fecha el Rojo visita a Alba Argentina en Maciel.