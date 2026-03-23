Básquet de Argentino:
Por el Torneo Federal de Básquet en el Gimnasio Aroón Gerchunoff, Argentino de Marcos Juárez venció a Olimpia de Venado Tuerto por 66 a 53.
Por Argentino de Marcos Juárez: Pedro Boccardo 4, Emiliano Carpinetti 11, Pablo Renzi 2, Ignacio Zaffetti 7, Maximiliano Dal Dosso 20, Tomás Ercoli -, Dante Dal Dosso 17, Julián Marín 3, Benjamín Delfederico -, Luca Feresín -, Francisco Galván -, y Tadeo Verbauwede 2.
D: T: Miguel Bustos.
Olimpia de Venado Tuerto: Nicolás Rizzotti 11, Franco Montemagio 12, Bautista Bazzetti 5, Leandro Gerez 7, Heraldo Russo 13, Manuel Sagardia 5, Valentino Rivoira -, Gaspar Silva -, Nicolás Rabolini -, Facundo Amaya ., y Marcelo Cinquini -.
D.T: Manuel García.
1 Cuarto: 19-26 2 Cuarto: 33-40(14-14) 3 Cuarto: 49-41(16-1) y 4 Cuarto: 66-53(17-12).