Básquet de Argentino:

Anoche por la Liga Federal de Básquet, en Rosario, Náutico Sportivo Avellaneda recibió a Argentino de Marcos Juárez,

Fue victoria de la visita Argentino de Marcos Juárez por 72 a 64..

Por Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario: Santiago Garcia -, Lucas Peralta 2, Yago Sainz 2, Facundo Castro 14, Ignacio Parejas -, Tomás Mondolo 7, Juan Pablo Stegmayer 15, Franco Falcone 10, Santiago Nomdedeu -, Lautaro Carreras -, Gonzalo Garrofe 14 y Blas Alberti -,

D. T: Andrés Blas Omar Piccoli.

Por Argentino de Marcos Juárez: Pedro Boccardo 21, Benjamin Delfederico -, Emiliano Carpinetti 6, Luca Feresin -, Enzo Sarasola 4, Pablo Renzi 6, Noha Gómez Fernández Campon -, Tomás Ercoli 3, Dante Dal Dosso 4, Julián Marín 2, Maximilano Dal Dosso 22 y Tadeo Verbauwede 4.

D. T: Miguel Bustos.

1 Cuarto: 21-22 2 Cuarto: 31-45(10-23) 3 Cuarto: 50-55(19-10) y 4 Cuarto: 64-72(14-17).

En la próxima fecha por el Federal será el 12 de Abril el clásico de la ciudad entre Argentino recibiendo en el Gimnasio Aroón Gerchunoff a San Martín.