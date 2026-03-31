Bàsquet de Argentino:
El sàbado por la noche por la Liga Federal de Bàsquet, en Rosario, Rosario Central recibiò a Argentino de Marcos Juàrez. Argentino de visitante se impuso por 74 a 72.
Por Rosario Central: Valentino Verdaro 4, Jeremìas Minzer 6, Lucio Acosta -, Santiago Garcìa Facal 5, Andrès Montani -, Matìas Martìnez 26, Mauro Burgos 7, Alejo Paoloni 7, Lautaro Romero -, Franco Fernàndez 12, Alvaro Zabala -, y Simòn Martoccia 5.
D. T: Gustavo Sandrini.
Por Argentino de Marcos Juàrez: Pedro Boccardo 17, Benjamìn Delfederico -, Emiliano Carpinetti 6, Luca Feresin -, Enzo Sarasola 6, Pablo Andrès Renzi 10, Tomàs Ercoli 5, Dante Dal Dosso 15, Juliàn Marìn 3, Lautaro Holtz -, Maximiliano Dal Dosso 9, y Tadeo Verbauwede 3.
D. T: Miguel Bustos.
Hoy a las 21:30 Argentino de Marcos Juàrez recibe en el Gimnasio Aroòn Gerchunoff a Gimnasia y Esgrima de Rosario.