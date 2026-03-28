Básquet de San Martín:

Anoche por la 4 fecha de la Asociación Cañadense de Básquet, en Primera División, en Correa el Local Tenis Club recibió a San Martín de Marcos Juárez.

Fue victoria del Gaucho de visitante por 78 a 70.

Por Tenis Club Correa: Silvano 8, Sottini 2, Sensini 11, Herrera 2, Gazzera M 3, Bellochi 15, Mondolo 6, Gargicevich 11, y Dal Colle M 12.

D: T: Dal Colle A.

Por San Martín de Marcos Juárez: Gutiérrez 2, Graef 7, Molina 17, Rodríguez -, Secco 2, Espíndola 6, Alderete 5, Carmona 7, Bonavia 4, Eydallin 7, Barros 8 y Dassie 13.

D. T: Esteban Pierdominici. A. T: Facundo Montechiari P. F: Federico Salas Utilero Mario Ciciliani.

El Gaucho es puntero junto a Carcaraña con 4 partidos jugados y 4 ganados.