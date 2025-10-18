Básquet de San Martín:
Por la 15 Fecha del Torneo Clausura de la Asociación Cañadense de Básquet, en Primera División, en el gimnasio Leonardo Gutiérrez, San Martín de Marcos Juárez venció a Sportivo de Las Parejas.
Por San Martín: Llanos 18, Cuesta 6, Secco 16, Carmona 8, San Felipe 2, Grosso 4, Rossetti 2, Barros 5, Gutiérrez 4 y Molina 16.
D. T: Esteban Pierdominici.
A. T: Facundo Montechiari P. F: Federico Salas Jefe de Equipo: Lucas Biagiotti Utilero Mario Ciciliani.
Por Sportivo Las Parejas: Perez 11, Bruscagin 5, Lugo -, Fontanesi 2, Schuvarz 12, Pascual 2, Baratti 2, Paredes -, Heck -, Pizzonia 10, Sottini 3 y Davies 9.
D. T: Yema F.
San Martín fue cuarto y pasa a los Cuartos de Final.