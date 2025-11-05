Básquet de San Martín:

Con una solida actuación el Gaucho se quedo con el Primer Juego.

En un partido jugado con mucha intensidad y bajo las condiciones que propuso San Martín, el local se quedó con la victoria frente a Sport Club Cañadense por 63 a 47.

Una contudente actuación de Nacho Cuesta quien dejo en claro porque fue el elegido el mejor marcador del torneo, sumado a sus 17 tantos que le permitieron ser el goleador del Partido, muy bien acompañado por Marco Espíndola, Facundo Llanos, Francisco Seccoy Germán Molina, permitieron que el equipo de Pierdominici concretara una solida actuación.

San Martín: Facundo Llanos 11, Ignacio Cuesta 11, Francisco Secco 9, Marco Espíndola 7, Valentino Carmona -,Santino Rodríguez 2, Bautista Rodríguez -, Mateo Grosso 2, Bautista Rossetti -, Agustín Barros -, Franco Gutiérrez – y Germán Molina 15.

D. T: Esteban Pierdominicci. A. T: Facundo Montechiari P. F.: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani

Sport Club Cañadense de Cañada de Gómez: Tomás Salles -, Gabriel Delbon 7, Francisco Aguilar 4, Benjamín Marín-, Bautista Marín -, Valentino Palazzesi 3, Lucas Salles -, Galo Marín 5, Matías Bonavia 9, Matías Lucero 8, José Macchi -, y Alexis Mato 11.

D. T: Mariano Aguilar.

1 Cuarto: 19-14

2 Cuarto: 29-25(10-11)

3 Cuarto: 48-36(19-11)

4 Cuarto: 63-47(15-11)

Los jueces fueron: Diego Magarello y Diego Bissoni.

El próximo viernes se juega el seguno Partido de la serie de Cuartos de Final en la cancha de Sport.

Sigamos todos acompañando al Cele.