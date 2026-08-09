Básquet de San Martín:
Anoche en el Florencio Varni de Cañada de Gómez por la 3 Fecha de la Asociación Cañadense de Básquet, en Primera División Sport Club Cañadense de Cañada de Gómez venció por 82 a 62 a San Martín de Marcos Juárez.
Por Sport Club Cañadense de Cañada de Gómez: DE LA FUENTE J. 2, BA. MARIN 6, LEWIS 19, GRECO 8, MECOLI 25, AGUILAR 7, LÓPEZ -, PAGNUCCO , TIRABASSO 3, SALLES 2, DE LA FUENTE L 10, LUDUEÑA -.
D. T: DE LA FUENTE M.
Por San Martín de Marcos Juárez: FACUNDO TOIA 11, IGNACIO CUESTA 6, VALENTINO CARMONA , FRANCISCO SECCO 13, JUAN PABLO EVANGELISTA 19, JUAN F. SBAFFI , THIAGO LINGUA 3, BAUTISTA RODRÍGUEZ 8, TENAGLIA , MATEO GROSSO 2, y BAUTISTA KLOSTER DERAMO -.
D. T.: ESTEBAN PIERDOMINICI.
1 Cuarto: 17-20 2 Cuarto: 25-13 3 Cuarto: 25-17 y 4 Cuarto: 15-12.
En la próxima fecha el Gaucho recibe de local a Tenis Club de Correa.