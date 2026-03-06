Básquet de San Martín:

¡ El Gaucho debuta en la Liga Federal de Local !.

La Liga Federal.

Primera Fecha.

Sábado 7 de Marzo 21:30 horas.

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. OLIMPIA DE VENADO TUERTO

Estadio: Leonardo Gutiérrez.

Lugar: Marcos Juárez.

Vamos todos a alentar a los Gauchos.

¡ Abono 2026 !.

¡ Apoya al Gaucho en el Federal y la Cañadense !.

Adquirí tu abono y sumate a esta pasión.

Incluye la fase regular del Federal y la Cañadense.

Costo del abono $ 110.000.

Consultas 3472-554178.

¡ Las Formativas viajan a las Parejas !.

Por una nueva fecha del Torneo de la Cañadense, los Gauchitos viajan a Las Parejas a jugar frente a Sportivo en Pre mini, Mini, Infantiles(U 13), y Cadetes(U 15), quedan pendientes el resto de las categorías por el debut de San Martín en la Liga Federal.

Formativas Cañadense:

Sábado 7 de Marzo desde las 11:00 horas.

Categorías Pre mini, Mini, Infantiles U 13 y Cadetes U 15.

SPORTIVO LAS PAREJAS vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

Cancha de Sportivo.

Lugar: Las Parejas.