Básquet de San Martín:
¡ El Gaucho debuta en la Liga Federal de Local !.
La Liga Federal.
Primera Fecha.
Sábado 7 de Marzo 21:30 horas.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. OLIMPIA DE VENADO TUERTO
Estadio: Leonardo Gutiérrez.
Lugar: Marcos Juárez.
Vamos todos a alentar a los Gauchos.
¡ Abono 2026 !.
¡ Apoya al Gaucho en el Federal y la Cañadense !.
Adquirí tu abono y sumate a esta pasión.
Incluye la fase regular del Federal y la Cañadense.
Costo del abono $ 110.000.
Consultas 3472-554178.
¡ Las Formativas viajan a las Parejas !.
Por una nueva fecha del Torneo de la Cañadense, los Gauchitos viajan a Las Parejas a jugar frente a Sportivo en Pre mini, Mini, Infantiles(U 13), y Cadetes(U 15), quedan pendientes el resto de las categorías por el debut de San Martín en la Liga Federal.
Formativas Cañadense:
Sábado 7 de Marzo desde las 11:00 horas.
Categorías Pre mini, Mini, Infantiles U 13 y Cadetes U 15.
SPORTIVO LAS PAREJAS vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Cancha de Sportivo.
Lugar: Las Parejas.