Básquet de San Martín:
El Gaucho fue muy efectivo en su fin de semana de visita.
El Cele logro un nuevo triunfo de visitante, dominando a su rival desde el inicio mismo del partido, no dandole posibilidades durante todo el desarrollo, obteniendo la victoria frente a Tenis de Correa por 91 a 54.
En esta oportunidad el goleador de la noche fue Facundo Llanos con 19 tantos, muy bien acompañado por los juveniles Mateo Grosso y Valentino Carmona, mostrando las distintas vías de gol que tiene el equipo de Pierdominici.
Tenis CLub Correa: Gazzera V. 2, Sonnet -, Bellochi -, Sensini 7, Dal Colle 22, Araya 11, Viletto 6, Gargicevich 4, Dal Colle M 2, y Paredes -. D.T: Dal Colle A.
San Martín de Marcos Juárez: Ignacio Bedino -, Facundo Llanos 19, Ignacio Cuesta 7, Francisco Secco 9, Marco Espíndola 9, Valentino Carmona 11, Mateo Grosso 15, Bautista Rossetti 8, Agustín Barros 2, y Germán Molina 11.
D. T: Esteban Pierdominici A. T: Facundo Montechiari P. F: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.
El próximo viernes San Martín vuelve a jugar de visitante, en esta ocasión frente al puntero e invicto Sportivo Rivadavia de San Genaro.
Alentamos todos a los Gauchos.