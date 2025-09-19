Básquet de San Martín:

El Gaucho ganó en Las Rosas por la Cañadense.

En un partido lleno de juveniles de ambos lados, San Martín logró un triunfo sin sobresaltos frente a Almafuerte por 78 a 66, donde dominó el juego desde el inicio, salvo por algunos minutos del último parcial donde el Local llegó a estar a 2 Puntos, aunque el Cele pudo reencausar el Partido con autoridad.

Una solida conducción de Cuesta(11 Puntos) un imparable Molina quién fue el goleador de la noche con 30 Puntos, más dos jugadores en dos dígitos, Secco con 15 y Barros 10, fueron argumento para la victoria del Gaucho en la noche de Las Rosas.

Almafuerte de Las Rosas: Giovanelli 4, Cornaglia 12, Gómez -, Iachini 9, Viotti 16, Ataún -, Zabala 2, Bravo 15, Bustos -, Jerkovich 2, y Dietta 6.

D. T: Viotti.

San Martín de Marcos Juárez: Franco Gutiérrez 1, Facundo Llanos 4, Ignacio Cuesta 11, Francisco Secco 15, Marco Espíndola 5, Santino Rodríguez 5, Germán Molina 30, Mateo Grosso 2, Agustín Barros 10 y Bautista Rossetti -.

D. T: Facundo Montechiari. P. F: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.