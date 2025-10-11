Básquet de San Martín:

El Gaucho no pudo con el Puntero.

En un partido muy parejo, Sportivo Rivadavia y San Martín nos dieron lo que todos esperabamos y jugaron un Partidazo. En esta oportunidad la victoria fue para el local por 72 a 61.

En el Cele se destacó Germán Molina con 27 Puntos, quien fue el goleador de San Martín, bien acompañado por Marco Espíndola con 13, más una alta efectividad en el tiro exterior de Agustín Barros con 14.

Sportivo Rivadavia de San Genaro: Merlo -, Paglietta 34, Acosta -, Galtelli 17, Mendia 2, Zuccali 8, y Calligaris 11.

D. T: H. Salles.

San Martín de Marcos Juárez: Ignacio Bedino -, Franco Gutiérrez -, Facundo Llanos -, Ignacio Cuesta 2, Francisco Secco 3, Marco Espíndola 13, Valentino Carmona 2, Santino Rodríguez -, Germán ,Molina 27, Mateo Grosso -, Agustín Barros 14, Bautista Rossetti -.

D. T: Esteban Pierdominici Asistente Técnico: Facundo Montechiari Preparador Físico : Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.

Este domingo a las 20:30 horas el Gaucho juega de Local frente a Alba Argentina de Maciel.