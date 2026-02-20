Básquet de San Martín:

¡ El Gaucho ya está en marcha !.

En el Nuevo Centro Apart Hotel y Suites, San Martín realizó la presentación oficial del Plantel de Primera División que representará al Cele en la temporada 2026.

El Presidente Guillermo Cornaglia dio la bienvenida, y el coordinador general Lionel Ossola compartió los lineamientos del Proyecto del básquet masculino y femenino, enfocado no solo en la competencia, sino también en la formación de Personas y Jugadores.

Jugadores que continúan: Ignacio Cuesta, Juan Pablo Evangelista, Francisco Secco, Marco Espíndola, Franco Gutiérrez, Germán Molina y Agustín Barros.

Refuerzos 2026:

Luis Alderete(Alero, 23 años, 1.90 m).

Leandro Graef(Escolta, 19 años, 1.80 m):

Nicolás Eydallin(Base, 20 años, 1.87 m) desde Náutico Sportivo Avellaneda, Rosario).

Matías Bonavía, un regreso muy esperado tras su paso por Sport Cañadense.

Juveniles que se suman a la experiencia:

Valentino Carmona, Bautista Rossetti, Gennaro Ceballos, Mateo Grosso, Bautista Rodríguez, Bruno San Felipe, Santino Reinaudi, Bautista Kloster D»eramo, Juan Francisco Sbaffi y Thiago Lingua.

Cuerpo Técnico:

D. T: Esteban Pierdominici.

A. T: Facundo Montechiari.

P. F: Federico Salas.

Utilero: Mario Ciciliani.

Cuerpo Médico:

Dr. Lucas Romero.

Kinesiólogo: Horacio Pignani.

El capitán Nacho Cuesta y el entrenador Esteban Pierdominici compartieron sus sensaciones antes del cierre del encuentro con la Prensa.

Vamos todos a acompañar al Gaucho. Porque el básquet de San Martín lo hacemos entre todos !.