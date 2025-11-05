Básquet de San Martín:
¡ Este martes a las 21:30 horas, el Gaucho comienza los Cuartos de Final !.
Cañadense Primera:
Cuartos de Final: 1 er Partido
Martes 04 de Noviembre 21:30 horas
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÓMEZ
Estadio: Leonardo Gutiérrez.
Lugar: Marcos Juárez
¡ Victorias de las Gauchitas en Cañada de Gómez !.
Las Gauchitas vencieron de visitante en U 13 y U 17 a Sarmiento de Cañada de Gómez por el torneo de la Cañadense.
U 13: SARMIENTO DE CAÑADA DE GÓMEZ 39 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 81
U 17: SARMIENTO DE CAÑADA DE GÓMEZ 53 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 63
Bravo por las Gauchitas y a seguir trabajando.
¡ Las Formativas del Gaucho visitaron a Campaña por la Cañadense !.
San Martín jugó de visitante por una nueva Fecha de la Cañadense en Carcaraña, donde los Gauchitos enfrentaron a Campaña, obteniendo los siguientes resultados:
U 13: CAMPAÑA 20 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 79
U 15: CAMPAÑA DE CARCARAÑA 66 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 47
U 17: CAMPAÑA DE CARCARAÑA 41 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 94
U 21: CAMPAÑA DE CARCARAÑA 70 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 83
Durante la mañana también jugaron las categorías Premini y Mini disfrutando de una jornada de básquet.
En la próxima Fecha San Martín será Local frente a Atlético Carcaraña.
¡ Los Gauchitos completaron la Fecha en las Parejas !.
Los Gauchitos viajaron a Las Parejas a completar la Fecha de las Formativas frente a Sportivo obteniendo dos victorias.
U 13: SPORTIVO LAS PAREJAS 46 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 70
U 15: SPORTIVO LAS PAREJAS 51 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 82