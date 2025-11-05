Básquet de San Martín:

¡ Este martes a las 21:30 horas, el Gaucho comienza los Cuartos de Final !.

Cañadense Primera:

Cuartos de Final: 1 er Partido

Martes 04 de Noviembre 21:30 horas

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÓMEZ

Estadio: Leonardo Gutiérrez.

Lugar: Marcos Juárez

¡ Victorias de las Gauchitas en Cañada de Gómez !.

Las Gauchitas vencieron de visitante en U 13 y U 17 a Sarmiento de Cañada de Gómez por el torneo de la Cañadense.

U 13: SARMIENTO DE CAÑADA DE GÓMEZ 39 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 81

U 17: SARMIENTO DE CAÑADA DE GÓMEZ 53 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 63

Bravo por las Gauchitas y a seguir trabajando.

¡ Las Formativas del Gaucho visitaron a Campaña por la Cañadense !.

San Martín jugó de visitante por una nueva Fecha de la Cañadense en Carcaraña, donde los Gauchitos enfrentaron a Campaña, obteniendo los siguientes resultados:

U 13: CAMPAÑA 20 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 79

U 15: CAMPAÑA DE CARCARAÑA 66 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 47

U 17: CAMPAÑA DE CARCARAÑA 41 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 94

U 21: CAMPAÑA DE CARCARAÑA 70 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 83

Durante la mañana también jugaron las categorías Premini y Mini disfrutando de una jornada de básquet.

En la próxima Fecha San Martín será Local frente a Atlético Carcaraña.

¡ Los Gauchitos completaron la Fecha en las Parejas !.

Los Gauchitos viajaron a Las Parejas a completar la Fecha de las Formativas frente a Sportivo obteniendo dos victorias.

U 13: SPORTIVO LAS PAREJAS 46 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 70

U 15: SPORTIVO LAS PAREJAS 51 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 82