Básquet de San Martín:

¡ Gaucho Finalista, con la sana costumbre de ganar el Clásico !.

San Martín acompañado por una multitud, le gano nuevamente a Argentino, esta vez por 56 a 44, en un partido de bajo goleo, pero con mucha intensidad, donde el Cele de la Avenida pudo imponer su juego.

Con un goleo repartido entre Llanos y Barros con 13 puntos, sumado a las oportunas conversiones de Carmona(7), a eso el Gaucho agrego el exigente trabajo en defensa que nos tiene acostumbrado el equipo de Pierdominici, de esta forma logro imponerse ante el clásico rival, con el precio adicional de obtener el pase a la final, como lo hizo en el apertura, pero esta vez con todos juveniles.

Por San Martín de Marcos Juárez: Ignacio Bedino -, Franco Gutiérrez -, Facundo Llanos 13, Ignacio Cuesta 6, Bautista Rodríguez -, Marco Espíndola 3, Valentino Carmona 7, Santino Rodríguez 3, Germán Molina 9, Mateo Grosso 2, y Agustín Barros 13.

D. T: Esteban Pierdominici Asistente Técnico: Facundo Montechiari Preparador Físico: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani

San Martín aguarda rival para la final, que se conocerá el lunes entre el vencedor de la serie de Deportivo Norte y Atlético Carcaraña.