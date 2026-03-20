Básquet de San Martín:
El viernes es el turno de la Cañadense de Local.
Cañadense Primera.
Tercera Fecha.
Viernes 20 de Marzo 21:30 horas.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. SPORT CLUB DE CAÑADA DE GÓMEZ
Estadio: Leonardo Gutièrrez.
Lugar: Marcos Juárez.
¡ Los Gauchitos juegan el sábado en Totoras !.
Formativas Cañadense:
Sábado 21 de Marzo desde las 11:00 horas.
TOTORAS JUNIORS vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Cancha de Totoras Jrs.
Lugar: Totoras.
¡ Las Gauchitas el domingo juegan de Local !.
Femenino Cañadense.
Domingo 22 de Marzo.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÓMEZ
11:00 horas Infantiles U 13.
12:30 horas Cadetes U 15.
14:00 horas Juveniles U 17.
Estadio: Leonardo Gutièrrez.
¡ Gauchitas en la Preselecciòn Juveniles U 17 Femenina !.
En el Preseleccionado de la Asociación Cañadense Juveniles U 17 Femenina, fueron convocadas tres Gauchitas ellas son:
VICTORIA PEREYRA, MÍA BERTOLDO y JAZMÍN TERENZIANI.
Felicitaciones y muchos éxitos a todas, vamos por mucho más básquet Femenino.
¡ Gauchitos en la Presentaciòn Juveniles U 17 Masculina !.
Se dio a conocer los jugadores Preseleccionado para la Asociación Cañadense Juveniles U 17 Masculina, donde su técnico es FACUNDO MONTECHIARI, su Preparador Físico FEDERICO SALAS y participan varios Gauchitos.
THIAGO LINGUA, BRUNO SAN FELIPE, BAUTISTA KLOSTER DºERAMO, SANTINO REINAUDI, JUAN FRANCISCO SBAFFI, GENNARO CEBALLOS, BAUTISTA ROSSETTI y el Director Técnico FACUNDO MONTECHIARI, Preparador Fìsico FEDERICO SALAS.
Felicitaciones y muchos éxitos a todos.