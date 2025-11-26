Básquet de San Martín:

¡ La U 21 al Cuadrangular Final de la Cañadense !.

En el Estadio Leonardo Gutiérrez se jugo uno de los cuadrangulares semifinales de la categoría U 21, con dos victorias los Gauchos lograron el derecho a participar del cuadrangular Final.

Resultados:

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 102 ALMAFUERTE 56

UNIÓN 83 CREMERÍA 74

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 93 UNIÓN 55

San Martín de Marcos Juárez, Campaña de Carcaraña, Sportivo Rivadavia de San Genaro y El Deportivo Norte de Armstrong clasificaron al Cuadrangular Final del Clausura, habiendo obtenido cada uno su cuadrangular semifinal.

Felicitaciones a los Gauchos, todos juntos vamos por más.

¡ La U 17 también al Cuadrangular Final de la Cañadense !.

En el estadio Leonardo Gutiérrez se jugó un nuevo cuadrangular semifinal, esta vez de la categoría U 17, con dos victorias los Gauchos lograron el derecho a participar del Cuadrangular final.

Resultados:

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 81 SAN GENARO 35

ALMAFUERTE 106 CAMPAÑA 62

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 87 ALMAFUERTE 38

San Martín de Marcos Juárez, Cremería de Carcaraña, Adeo y Sport de Cañada de Gómez clasificaron al Cuadrangular Final del Clausura, habiendo obtenido cada uno su cuadrangular semifinal.

¡ A los Gauchitos de la U 13 no le alcanzó en el Cuadrangular Semifinal de la Cañadense !.

En el Estadio Leonardo Gutiérrez se jugo uno de los cuadrangulares semifinales de la categoría U 13, donde los Gauchitos no lograron clasificar a cuadrangular Final.

Resultados:

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 71 TENIS 81

SARMIENTO 51 SPORTIVO RIVADAVIA 97

SPORTIVO RIVADAVIA 111 TENIS 57

Almafuerte de las Rosas, Sportivo Rivadavia de San Genaro, Sport y Adeo de Cañada de Gómez clasificaron al Cuadrangular Final del Clausura, habiendo cada uno su cuadrangular semifinal.

Buen trabajo de todos, a seguir adelante, vamos los Gauchitos.

A las Gauchitas de la U 17 se les escapó por muy poco.

Las Gauchitas de la categoría U 17 Femenino, jugó frente a Sarmiento de Cañada de Gómez por los Cuartos de Final de la Cañadense, donde cayó ajustadamente por 53 a 51, en un apasionante partido en cancha de Campaña de Carcaraña.

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 51 SARMIENTO DE CAÑADA DE GÓMEZ 53

Felicitaciones a las Gauchitas, a seguir trabajando.